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Фондовые рынки АТР в основном снижаются на новостях по вакцине от COVID 

Прайм и ещё 16 10 часов назад
Фондовые рынки АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на новостях о приостановке испытаний вакцины от коронавируса компанией Johnson & Johnson, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,54% — до 3341,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2293,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, до 24583,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,44%, до 2392,36, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 6188 пунктов. Японский Nikkei 225 рос на 0,11% — до 23627,05 пункта.
Пессимизм на рынках Азии в среду вызван новостями от американской компании Johnson & Johnson. Компания приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.
Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы принятия нового пакета мер по поддержке экономики США. Итоги переговоров могут зависеть от итогов президентских выборов 3 ноября.
Рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которого цитирует Ассошиэйтед Пресс, отмечает, что рынок сейчас "очень чувствителен" к новостям, связанным с разработкой вакцины от коронавируса, особенно на фоне роста заболеваемости по всему миру. В условиях пандемии экономике США, крупнейшей в мире, необходима финансовая поддержка властей, добавил эксперт.
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Комментарии
Рынки , Johnson & Johnson , Associated Press
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