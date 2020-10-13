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МЭА дало прогноз по цене на нефть к 2030 году 

Rambler News Service и ещё 16 19 минут назад
Ценам на нефть предрекли рост до $75
Фото: РИА Новости
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цена на нефть достигнет $75 за баррель к 2030 году, следует из годового обзора организации — World Energy Outlook 2020.
При этом, согласно прогнозу, цена на нефть превысит $70 за баррель в 2025 году,

«Цена на нефть вырастет до чуть более $70 за баррель в 2025 году… Восстановление спроса на нефтяных рынках потребует увеличения инвестиций в разведку и добычу с минимума 2020 года, что будет подкреплено повышением цены на нефть до $75 за баррель к 2030 году», — говорится в обзоре.

Годом ранее МЭА) прогнозировало рост цены на нефть до $88 за баррель к 2030 году и $103 за баррель к 2040 году.
Агентство также отмечает, что цена на газ на региональных рынках будет стремиться к общемировым ценам, близким к ценам на газовом рынке США.
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Рынки , Экономика , Международное энергетическое агентство
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