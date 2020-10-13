Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.11
$
77.39
98.35
90.83
Прогноз
19.10 – 26.10
$
78.16
90.15
Индексы и котировки Brent
42.44
+0.52 Золото
1895.13
+0.13 РТС
1162.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.10
1.1744
+0.0080
28.09
1.1664
09.10
01.10
17.09

Нефть коррекционно дорожает после двухдневного падения 

Прайм 10 часов назад
Нефть дорожает после двухдневного падения
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно растут после снижения на предыдущих сессиях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% — до 41,81 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 39,5 доллара за баррель.
Во вторник цены на "черное золото" пытаются отыграть падение предыдущих торговых сессий, в ходе которых нефть подешевела на 3-4% на опасениях перенасыщения рынка. Опасения усилились на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе, снятия форс-мажора с месторождения в Ливии и роста заболеваемости коронавирусом в мире, что может нанести новый удар по спросу.
Опасения за баланс спроса и предложения переключили внимание инвесторов на заседание ОПЕК+, которое должно состояться на следующей неделе. Участники рынка ожидают, что альянс обратит внимание на ухудшение ситуации и примет необходимые меры.

"Не будет большим сюрпризом, если альянс наконец решит обратить внимание на ухудшающуюся ситуацию и скорректировать свои действия", — сказал агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Бьернар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen).

Видео дня. В России создают федеральный регистр льготников
Прайм: последние новости
Стоимость биткоина достигла максимума за 6 недель Стоимость биткоина достигла максимума за 6 недель МЭА: спрос на газ в мире упадет на рекордные 3% в 2020 году МЭА: спрос на газ в мире упадет на рекордные 3% в 2020 году Средневзвешенный курс доллара вырос до 77,29 рубля Средневзвешенный курс доллара вырос до 77,29 рубля
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
ПФР назвал условия для выплаты в 12 тысяч
ПФР назвал условия для выплаты в 12 тысяч
В Москве закрыли отделение крупного банка
В Москве закрыли отделение крупного банка
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение