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Стоимость биткоина достигла максимума за 6 недель 

Прайм 3 часа назад
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник достигла максимума с начала сентября, но затем несколько откатилась назад, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.46 мск биткоин дорожал на 0,68%, до 11 473 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,15%, до 11 472 долларов. Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые со 2 сентября достигла отметки в 11 700 долларов.
На долю биткоина приходится 58,4% всего глобального рынка криптовалют.

"Биткоин сегодня ночью совершил очередной рывок и установил месячный максимум. Последний раз на уровне 11 700 долларов историческая криптовалюта торговалась в начале сентября", — отметил РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

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По его словам, стоимость биткоина, вероятно, продолжит рост на фоне "долгосрочных и фундаментальных трендов".

"Новость о том, что такие публичные компании, как MicroStrategy, Galaxy Digital и платформа обработки платежей Square являются крупными держателями биткоина, не только говорит о растущем интересе к криптовалюте как к средству сбережения во время экономической неопределенности со стороны публичных компаний, но и влияет на ее положительную динамику", — добавил он.

Более сдержанный прогноз дал независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Цена находится в районе сопротивления 11 550 долларов и вероятен хотя бы временный откат к 10 800 — 11 100 долларов. Если же рынок продолжит расти, то следующее сопротивление — 12 000 долларов", — считает он.

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Комментарии
Рынки , Видео , Глеб Костарев , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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