"Биткоин сегодня ночью совершил очередной рывок и установил месячный максимум. Последний раз на уровне 11 700 долларов историческая криптовалюта торговалась в начале сентября", — отметил РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.
"Новость о том, что такие публичные компании, как MicroStrategy, Galaxy Digital и платформа обработки платежей Square являются крупными держателями биткоина, не только говорит о растущем интересе к криптовалюте как к средству сбережения во время экономической неопределенности со стороны публичных компаний, но и влияет на ее положительную динамику", — добавил он.
"Цена находится в районе сопротивления 11 550 долларов и вероятен хотя бы временный откат к 10 800 — 11 100 долларов. Если же рынок продолжит расти, то следующее сопротивление — 12 000 долларов", — считает он.