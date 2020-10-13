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Фондовые биржи Азии закрылись преимущественно ростом 

Прайм 7 часов назад
Фондовые биржи Азии закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов вторника на данных о внешней торговле Китая, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01%, до 3359,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,7%, до 2304,19 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,02%, до 2403,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 1,04%, до 6195,7 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,18% до 23601,78 пункта.
Торги на бирже Гонконга не проводились из-за предупреждения о тайфуне. По итогам понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,2%, до 24649,68 пункта.
Инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая, согласно которой экспорт и импорт страны продемонстрировали в сентябре самые быстрые темпы роста с начала года на фоне снятия введенных ранее ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это говорит о тенденции к "открытию" мировой экономики. В сентябре экспорт Китая вырос на 9,9% в годовом выражении, а импорт — на 13,2%, хотя аналитиками ожидался рост всего на 0,3%.

"Поддержку китайскому экспорту в краткосрочной перспективе оказывает продолжающееся восстановление мировой экономики. Однако рост китайского экспорта может начать замедляться, потому что путь будущего восстановления, вероятно, будет постепенным", — прокомментировал агентству Рейтер экономист Commonwealth Bank Кевин Се (Kevin Xie).

Кроме того, мировые рынки ждут начала сезона корпоративной отчетности за третий квартал, который стартует в США позже во вторник. Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, как ожидается, в отчетном периоде снизилась на 20,5% по сравнению с показателем годичной давности, после падения на 31,6% во втором квартале.
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