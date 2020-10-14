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Нефть дешевеет на опасениях за спрос

Праймиещё 3
3 часа назад
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях, что новая волна коронавируса в мире помешает восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов.
Нефть дешевеет
Фото: ReutersReuters
По состоянию на 7.32 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,19%, до 42,37 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 40,12 доллара за баррель.
Инвесторы опасаются, что активный рост случаев коронавируса в Европе и США может снова сильно снизить спрос на топливо, а новые карантинные ограничения будут препятствовать экономическому восстановлению.
"Цены на нефть выглядят очень уязвимыми, поскольку коронавирус продолжает распространяться со скоростью лесного пожара по Европе, а также имеет тенденцию к росту в США" – сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).
Опасения за спрос также подкрепил октябрьский доклад ОПЕК. Организация сохранила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 миллиона баррелей в сутки, при этом незначительно ухудшила прогноз по 2021 году — теперь ОПЕК ожидает роста спроса на 6,5 миллиона баррелей в сутки вместо 6,6 миллиона в прошлом прогнозе.
Рынки,Компании,ОПЕК,Reuters,
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