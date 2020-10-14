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Стоимость биткоина снижается

Прайм
9 часов назад
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду снижается после роста к максимальному значению с сентября, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость биткоина снижается
Фото: ТАССТАСС
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.04 мск биткоин дешевел на 0,65% — до 11 412 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,86% — до 11 409 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,3% рынка.
В ходе торгов вторника цена криптовалюты впервые со 2 сентября достигла отметки в 11 700 долларов, однако затем сначала замедлила темпы роста, а после — перешла к снижению.
"Вчера биткоин потерял 1%, закрывшись на 11 420 долларов. Цена консолидируется вблизи сопротивления 11 500 долларов. Ближайшая поддержка 11 100 долларов", — сказал независимый эксперт Мансур Гусейнов.
"Сегодня вероятно продолжение консолидации и торговля в этом диапазоне", — добавил он.
Рынки,Мансур Гусейнов,
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