Стоимость биткоина снижается

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду снижается после роста к максимальному значению с сентября, свидетельствуют данные торгов.

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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.04 мск биткоин дешевел на 0,65% — до 11 412 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,86% — до 11 409 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,3% рынка.

В ходе торгов вторника цена криптовалюты впервые со 2 сентября достигла отметки в 11 700 долларов, однако затем сначала замедлила темпы роста, а после — перешла к снижению.

"Вчера биткоин потерял 1%, закрывшись на 11 420 долларов. Цена консолидируется вблизи сопротивления 11 500 долларов. Ближайшая поддержка 11 100 долларов", — сказал независимый эксперт Мансур Гусейнов.