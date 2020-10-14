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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
8 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
1
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На открытии торгов в среду, 14 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 77,13 рубля.
Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 90,64 рубля.
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