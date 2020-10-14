Фондовые биржи АТР закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов среды на фоне негативной динамики на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3340,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — также опустился на 0,6%, до 2290,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,1%, до 24667,09 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,94%, до 2380,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,27%, до 6179,2 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,11%, до 23626,73 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание, что биржевые индексы США снизились по итогам вторника на 0,1-0,6% на фоне новостей в области борьбы с пандемией коронавируса. Так, американская компания Johnson & Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказали угасающие надежды на принятие до выборов в США нового пакета помощи экономике — по данным СМИ, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отклонила предложение Белого дома о пакете размером 1,8 триллиона долларов, поскольку она выступает за выделение 2,4 триллиона долларов.