Основные фондовые индексы Европы в четверг ощутимо снижаются на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и введении новых карантинных мер в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 мск французский CAC 40 падал на 2,43%, до 4821,79 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 2,38%, до 5793,95 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,11%, до 12622,45 пункта.

Резкое снижение европейских индексов в четверг вызвано новостями о введении новых карантинных мер в регионе. Так, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о второй волне эпидемии коронавируса. Кроме того, президент объявил о введении комендантского часа в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе. Власти Германии в среду договорились о порядке ужесточения ограничительных мер в случае, если динамика роста заболеваемости превышает критический уровень.

Ранее на текущей неделе премьер-министр Великобритании объявил о введении новой системы оценки уровня угрозы коронавируса в отдельных регионах и о соответствующей системе карантинных мер в зависимости от присвоенного уровня.

"На этой неделе ситуация с коронавирусом в Европе снова ухудшается, и все больше стран вводят строгие ограничительные меры", — цитирует агентство Франс Пресс стратега Gorilla Trades Кена Бермана (Ken Berman).

Согласно данным институт Роберта Коха, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 6 тысяч и превысило 341 тысячу. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки выросло на 19 тысяч, скончались 137 человек. На прошлой неделе во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом — более 26 тысяч за сутки.