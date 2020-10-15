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Коронавирус обваливает фондовые биржи Европы 

Прайм и ещё 4 4 часа назад
Основные фондовые индексы Европы в четверг ощутимо снижаются на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и введении новых карантинных мер в регионе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.55 мск французский CAC 40 падал на 2,43%, до 4821,79 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 2,38%, до 5793,95 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,11%, до 12622,45 пункта.
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Резкое снижение европейских индексов в четверг вызвано новостями о введении новых карантинных мер в регионе. Так, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о второй волне эпидемии коронавируса. Кроме того, президент объявил о введении комендантского часа в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе. Власти Германии в среду договорились о порядке ужесточения ограничительных мер в случае, если динамика роста заболеваемости превышает критический уровень.
Ранее на текущей неделе премьер-министр Великобритании объявил о введении новой системы оценки уровня угрозы коронавируса в отдельных регионах и о соответствующей системе карантинных мер в зависимости от присвоенного уровня.

"На этой неделе ситуация с коронавирусом в Европе снова ухудшается, и все больше стран вводят строгие ограничительные меры", — цитирует агентство Франс Пресс стратега Gorilla Trades Кена Бермана (Ken Berman).

Согласно данным институт Роберта Коха, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 6 тысяч и превысило 341 тысячу. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки выросло на 19 тысяч, скончались 137 человек. На прошлой неделе во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом — более 26 тысяч за сутки.
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Комментарии 6
Рынки , Видео , Прогноз эксперта , Эммануэль Макрон , France-Presse
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