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Доллар падать больше не будет 

Прайм 1 час назад
Аналитик: доллар падать больше не будет
Фото: ТАСС
Если вы внимательно посмотрите на долларовые своп операции глобальных центральных банков с ФРС, то заметите, что уже к 15 октября у центробанков почти не останется обязательств перед американским ЦБ.
Любопытно, что индекс доллара начал расти с августа и к данному дню прибавил 1.5%. Вывод можно сделать достаточно простой: что бы ни делала ФРС в рамках сверхмягкой монетарной политики, никакой девальвации доллара невозможно до тех пор, пока сама же ФРС не накачает долларами другие центробанки.
Думаю, что в этом году падение доллара, рост золота и другие мелкие «плюшки» для инвесторов закончились. Массам доходность дают только инвестиции в активы, а не игра на разнице курсов, тут выигрывают единицы.
Олег Богданов, ведущий аналитик ИК QBF
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Рынки , Личный счет , Экономика , Олег Богданов , ФРС , Центральный банк России
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