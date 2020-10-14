Аналитик: доллар падать больше не будет

Если вы внимательно посмотрите на долларовые своп операции глобальных центральных банков с ФРС , то заметите, что уже к 15 октября у центробанков почти не останется обязательств перед американским ЦБ

Любопытно, что индекс доллара начал расти с августа и к данному дню прибавил 1.5%. Вывод можно сделать достаточно простой: что бы ни делала ФРС в рамках сверхмягкой монетарной политики, никакой девальвации доллара невозможно до тех пор, пока сама же ФРС не накачает долларами другие центробанки.

Думаю, что в этом году падение доллара, рост золота и другие мелкие «плюшки» для инвесторов закончились. Массам доходность дают только инвестиции в активы, а не игра на разнице курсов, тут выигрывают единицы.