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Курс доллара: курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей

Российская Газетаиещё 4
1 час назад
Сегодня с начала торгов курс американской валюты дважды преодолел знаковую отметку в 78 рублей за один доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 11:48 по мск текущее значение курса составило 78,113 рублей за единицу американской валюты.
Как сообщалось ранее, впервые с марта месяца он дорос до этого значения 29 сентября, продержавшись на этой отметке два дня снизился до 77 рублей, вновь преодолев 78-рублевый рубеж 2 октября. К восьмому октября доллар вернулся на более низкую позицию. И сегодня с начала торгов вновь вырос до 78 рублей, снизился до 77 и с 11:08 удерживается на позиции выше 78 рублей.
Курс евро, по данным Московской биржи, на 11:51 по мск составил 91,4685 рублей за единицу европейской валюты, но пока не превысил знаковой для себя отметки в 92 рубля.
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