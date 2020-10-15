Как сообщалось ранее, впервые с марта месяца он дорос до этого значения 29 сентября, продержавшись на этой отметке два дня снизился до 77 рублей, вновь преодолев 78-рублевый рубеж 2 октября. К восьмому октября доллар вернулся на более низкую позицию. И сегодня с начала торгов вновь вырос до 78 рублей, снизился до 77 и с 11:08 удерживается на позиции выше 78 рублей.