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«Жест доброй воли»: Путин снимет санкции с трех заводов Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Владимир Путин согласился восстановить поставки продукции трех украинских заводов на российский рынок. Предприятия занимаются производством котлов центрального отопления, доильных аппаратов и гофрокартона. Глава кабмина России Михаил Мишустин заверил Путина, что импорт товаров не окажет негативного влияния на российских производителей. Наоборот, этот шаг навстречу, как рассчитывает премьер, даст положительный результат.
Президент Владимир Путин разрешил снять санкции с трех украинских предприятий, чтобы те продолжили поставки своей продукции в Россию.

«Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились», — сказал Путин.

Так он ответил на предложение премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки оборудования и продукции на рынок РФ для компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — отметил президент.

На прошлой неделе Мишустин встретился с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. По словам премьера, они обсудили «возможность открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям из Украины, в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры». Как уточнил Мишустин, украинские промышленники попросили власти обсудить этот вопрос с российскими представителями.
Теперь, после того как президент одобрил предложение, правительство подготовит необходимые документы. «При этом, конечно, в полной мере будут соблюдены и интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги», — заверил глава кабмина.
Во время совещания с членами правительства Владимир Путин заявил, что российская сторона готова участвовать в восстановлении полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — уточнил глава государства.

По его словам, ранее была взаимная польза и выгода от высокого уровня и глубины кооперации между предприятиями двух стран. Он напомнил, что, когда стороны сотрудничали, у людей были рабочие места и достойная заработная плата.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами», — подчеркнул Путин.

Медведчук встретился с Мишустиным после того, как обсудил вопрос прекращения санкций в отношении некоторых украинских предприятий с президентом России.

«И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги», — сказал он на встрече с Медведчуком.

Но в то же время Путин отметил «самую главную проблему»: «Мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции».
Российский президент предложил украинскому представителю начать обсуждение этого вопроса с Торгово-промышленной палаты и с правительства. «Я попрошу коллег, чтобы они с вами встретились и, что называется, хотя бы начали эту работу», — пообещал Путин.
Медведчук выразил желание провести переговоры с главой кабмина, так как «все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических отношений».
Три завода, которым Россия восстановит доступ на свой рынок, продают различные товары: Барский машиностроительный завод занимается производством котлов центрального отопления, компания «Брацлав» выпускает доильные аппараты, а Рубежанский картонно-тарный комбинат — гофрокартон.
По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, Россия сама производит эту продукцию и даже экспортирует ее, но готова пойти навстречу украинским партнерам и «рассчитывает, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений».
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Рынки , Компании , Статьи , Виктор Медведчук , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минпромторг , Торгово-промышленная палата
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