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Биржи США закрылись в минусе третий день подряд 

Прайм и ещё 11 3 часа назад
Биржи США закрылись в минусе третий день подряд
Фото: Reuters
Биржи США закрылись в минусе третий день подряд на фоне неожиданного роста безработицы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15%, до 3483,32 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average упал на незначительные 0,07%, до 28495,38 пункта, а индекс технологических компаний NASDAQ снизился на 0,47%, до 11713,87.
Ранее в четверг минтруд США сообщил данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 10 октября. Показатель за отчетный период вырос по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 53 тысячи, до 898 тысяч заявок. Аналитики же ожидали, напротив, снижения показателя на 15 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 825 тысяч.
Также давление на биржевые индексы оказала новая волна коронавируса в Европе и отсутствие нового пакета по стимулированию экономики США.
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Рынки , Минтруд
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