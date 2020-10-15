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Биржи США закрылись в минусе третий день подряд на фоне неожиданного роста безработицы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15%, до 3483,32 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average упал на незначительные 0,07%, до 28495,38 пункта, а индекс технологических компаний NASDAQ снизился на 0,47%, до 11713,87.

Ранее в четверг минтруд США сообщил данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 10 октября. Показатель за отчетный период вырос по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 53 тысячи, до 898 тысяч заявок. Аналитики же ожидали, напротив, снижения показателя на 15 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 825 тысяч.

Также давление на биржевые индексы оказала новая волна коронавируса в Европе и отсутствие нового пакета по стимулированию экономики США.