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Цены на нефть начали расти на торгах в среду 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Цены на нефть начали расти
Фото: Pixabay
Цены на фьючерсы нефти Brent на бирже ICE Futures в среду 14 октября поднялись на 1,7 процента и составили 43,18 доллара за баррель. Об этом сообщает Интерфакс. На бирже NYMEX цена фьючерсов марки WTI также выросла и теперь находится на уровне 40,99 доллара за баррель. Рост составил 1,97 процента. Оба показателя превышают те цены, которые сформировались за день до этого к моменту закрытия торгов. Как передает агентство, эти изменения можно назвать уверенным ростом.
Ранее российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальмана Аль Сауда провели переговоры, посвященные в том числе и снижению объемов добычи нефти. Страны, подписавшие сделку по ОПЕК+, подтвердили, что в 2021 году продолжат кардинально уменьшать уровень добычи. В сентябре сделка по ОПЕК выполнялась на 103 процента.
Члены ОПЕК составили прогноз, по которому спрос на нефть во всем мире снизится на 9,5 млн баррелей в день в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также была проведена оценка спроса на нефть в 2021 году: ОПЕК ожидает увеличения спроса на 6,5 млн баррелей в сутки.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Владимир Путин , ОПЕК
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