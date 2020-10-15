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Фондовые рынки АТР в основном снижаются на статистике из Китая 

Прайм 2 часа назад
Фондовые рынки АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются после публикации статистических данных по Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% — до 3344,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,29%, до 2283,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,28%, до 24350,44 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,88% — до 2359,43, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 23476,8 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,68% — до 6221,3 пункта.
Инвесторы с пессимизмом восприняли статистику по Китаю. Инфляция в стране в сентябре замедлилась до 1,7% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов. Индекс цен производителей (PPI) упал на 2,1% против 2% в августе. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 1,8%.
Давление на индексы Азии также оказывают новости вокруг пакета мер по поддержке экономики США. По сообщениям СМИ, министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что пакет мер не будет принят до президентских выборов 3 ноября.

"Мнучин забил еще один гвоздь в гроб надежды на принятие пакета мер до выборов", — прокомментировал агентству Рейтер рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

По-прежнему пугает рынки и распространение коронавируса в мире. Из-за роста заболеваемости, особенно в Европе и США, вводятся новые карантинные меры, которые замедляют восстановление экономики.
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Комментарии
Рынки , Стивен Мнучин , Reuters
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