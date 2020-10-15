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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 52 минуты назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 15 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 33 копейки — до 77,97 рубля.
Курс евро увеличился на 25 копеек и составил 91,45 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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