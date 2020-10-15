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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
52 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов в четверг, 15 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 33 копейки — до 77,97 рубля.
Курс евро увеличился на 25 копеек и составил 91,45 рубля.
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