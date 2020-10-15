​Фондовые торги в РФ открылись в минусе

«Учитывая внешний фон, сегодня с утра на российском рынке акций ожидаем преобладания продаж, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи ниже отметки 2 850 пунктов. В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию под этим уровнем, а к концу сессии может продолжить негативную динамику, на ухудшении ситуации на рынке энергоносителей. Также давление на наши акции может оказать динамика западных площадок, в случае выхода слабой статистики по американской экономике», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.