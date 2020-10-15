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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.ру
42 минуты назад
Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Индекс Мосбиржи на 10:14 мск понизился на 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 845,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,86% и равнялся 1 150,32 пункта.
«Учитывая внешний фон, сегодня с утра на российском рынке акций ожидаем преобладания продаж, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи ниже отметки 2 850 пунктов. В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию под этим уровнем, а к концу сессии может продолжить негативную динамику, на ухудшении ситуации на рынке энергоносителей. Также давление на наши акции может оказать динамика западных площадок, в случае выхода слабой статистики по американской экономике», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.
Рынки,Богдан Зварич,Московская биржа,
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