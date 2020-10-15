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"Самолет" выставит на IPO около 5% акций

РИА Недвижимость
1 час назад
Девелоперская группа "Самолет" сообщила о намерении разместить в четвертом квартале на Московской бирже в рамках первичного публичного предложения (IPO) около 5,1% уставного капитала.
«Самолет» выставит на IPO около 5% акций
Фото: ТАССТАСС
"В целях осуществления предложения, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и компания, действующая в интересах Павла Голубкова, заключили договоры купли-продажи акций с ООО "Юридическое агентство "Московия" (далее – "Продающий акционер"), подконтрольным одному из основных акционеров компании Павлу Голубкову, в отношении соответствующих долей 1,0%, 0,5%, и 3,6% с условием отлагательного платежа по цене предложения. В предложении продающим акционером будут предложены указанные акции", - говорится в сообщении компании.
Также "Самолет" одобрил выпуск новых обыкновенных акций для размещения посредством открытой подписки. Как указывается в сообщении, компания, действующая в интересах Голубкова, осуществит выкуп новых акций, инвестировав в компанию средства, полученные от продажи 2,5% акций в ходе IPO. Полученные от средства будут направлены на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.
Предполагается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала компании, отмечается в сообщении.
"ВТБ Капитал" выступает единственным глобальным координатором и совместным букраннером IPO, BCS Global Markets выступает совместным букраннером.
Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков. У Игоря Евтушевского - 10% акций застройщика. Портфель проектов компании составляет более 15 миллионов квадратных метров. В ходе подготовки к IPO консалтинговая компания Cushman & Wakefield оценила активы "Самолета" в более чем 200 миллиардов рублей. По данным газеты "Коммерсант", через полтора года "Самолет" собирается довести долю акций в свободном обращении до 40%.
Рынки,Компании,Михаил Кенин,Игорь Евтушевский,ВТБ Капитал,Московская биржа,
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