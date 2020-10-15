Названо условие для изменения цен на нефть Brent

На утренних торгах 15 октября цена за баррель нефти Brent находилась в районе 42,2 $, несмотря на то, что 14 октября было зафиксировано подорожание до до 43,3–43,5 $.

Причин для такого резкого скачка практически не было, кроме новости о завершении работ компанией Astrazeneca по созданию вакцины от коронавируса. Изменения на текущей и прошлых неделях укладываются в понятия обычных рыночных колебания.

«Поскольку цены устойчивы, это означает, что позитивные факторы, такие как восстановление экономики Китая и ожидание встречи ОПЕК+ в конце октября, пока перевешивают негативные, связанные с ростом заболеваемости COVID-19 в мире, вследствие чего восстановление спроса на нефть может замедлиться», — поделились своим мнением эксперты отдела финансовой аналитики ИА «Экономика сегодня».

Влияние на стоимость нефти может оказать публикация доклада о запасах нефти в США. Обычно эти данные публиковались по средам, но на этой недели понедельник в США был выходным днем, поэтому информацию стот ожидать в четверг.