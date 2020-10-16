«Это круто»: названы плюсы падения рубля

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля — это "круто".

Министр объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.

Произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции, добавил Мантуров.

Ослабление курса национальной валюты произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада, говорится в материале Bloomberg. Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом. Однако после спада во втором квартале российская экономика восстановилась за лето.

Мантуров рассказал, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса.