Названы пять причин падения рубля 

Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист назвала пять причин падения рубля.

Как пишет «Российская газета» , давление на российскую валюту оказывает угроза введения жестких ограничительных мер на фоне новой волны пандемии, из-за чего может произойти отток капитала с развивающихся рынков в США.

Кроме того, на рубль давят угрозы новых санкций со стороны Запада и зависимость российской экономики от цен на нефть.

Также негативное влияние на развивающиеся рынки, в том числе и российский, оказывает недостаточная поддержка мировых центробанков.

Рубль проседает и в результате снижения спроса иностранных инвесторов на российские активы.

Согласно прогнозам эксперта, рубль продолжит слабеть при любом исходе президентских выборов в США.

«Судьба выборов (президента США) снова под вопросом. Это будет и дальше вызывать колебания доллара. А наш рубль сейчас очень зависит от внешнего фона. Следовательно, его курс в ближайшие дни останется нестабильным», — пояснила Кира Лист.

По мнению эксперта, до конца недели рубль может ускорить падение. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период будет колебаться в районе 78,30-78,50 и 91,50-91,60 соответственно.

Она отметила, что к концу октября курс рубля замедлит снижение в силу сезонных факторов, но его значения будут ниже текущих значений.