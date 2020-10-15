Названы пять причин падения рубля 

Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист назвала пять причин падения рубля.
Как пишет «Российская газета», давление на российскую валюту оказывает угроза введения жестких ограничительных мер на фоне новой волны пандемии, из-за чего может произойти отток капитала с развивающихся рынков в США.
Кроме того, на рубль давят угрозы новых санкций со стороны Запада и зависимость российской экономики от цен на нефть.
Также негативное влияние на развивающиеся рынки, в том числе и российский, оказывает недостаточная поддержка мировых центробанков.
Рубль проседает и в результате снижения спроса иностранных инвесторов на российские активы.
Согласно прогнозам эксперта, рубль продолжит слабеть при любом исходе президентских выборов в США.
«Судьба выборов (президента США) снова под вопросом. Это будет и дальше вызывать колебания доллара. А наш рубль сейчас очень зависит от внешнего фона. Следовательно, его курс в ближайшие дни останется нестабильным», — пояснила Кира Лист.
По мнению эксперта, до конца недели рубль может ускорить падение. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период будет колебаться в районе 78,30-78,50 и 91,50-91,60 соответственно.
Она отметила, что к концу октября курс рубля замедлит снижение в силу сезонных факторов, но его значения будут ниже текущих значений.
Как писал «Рамблер», ранее доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Диана Степанова высказала мнение, что курс рубля уже никогда не вернется к 60-и за доллар, потому что нефть больше никогда не будет стоить 100 долларов за баррель, а курс российской валюты прежде всего зависит от котировок на рынке углеводородов.