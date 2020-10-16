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Доллар восстановился, а фондовые индексы снизились третью сессию подряд 

Прайм 36 минут назад
Доллар восстановился
Фото: РИА Новости
16 октября — Dow Jones. Фондовые индексы США в четверг снизились третью сессию подряд. Dow Jones Industrial Average упал на 19 пунктов (-0,07%), до 28494, S&P 500 — на 5 пунктов (-0,15%), до 3483, а Nasdaq 100 — на 86 пунктов (-0,72%), до 11898.
Согласно опубликованным в четверг официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США неожиданно подскочило до 898 000 (при прогнозе 825 000). Правительство и конгресс вновь не смогли договориться относительно стимулирования экономики.
Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк оказался слабее ожиданий, составив 10,5 пункта против ожидаемых 14,0.
Европейские фондовые индексы оставались под давлением. Stoxx Europe 600 Index потерял 2,08%, немецкий DAX 30 — 2,49%, французский CAC 40 — 2,11%, а британский FTSE 100 — 1,73%.
Американские гособлигации немного подешевели, в результате чего доходность 10-летних казначейских бумаг выросла до 0,734% от 0,721% в среду.
Золото подорожало на 6,02 доллара (+0,32%), до 1907 долларов за унцию.
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,15%, до 40,98 доллара за баррель. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти на неделе 3-9 октября на 3,8 млн баррелей, тогда как ожидалось их сокращение на 2,8 млн баррелей.
На валютном фронте доллар США сохранял твердость по отношению к других ведущим валютам. Индекс доллара ICE вырос на 0,40%, до 93,78.
Пара британский фунт/доллар США упала на 0,77%, до 1,2912. Прогресса в переговорах по Brexit не наблюдалось. Представители ЕС призвали Великобританию к дальнейшему смягчению позиции.
Пара евро/доллар США упала на 0,32%, до 1,1707. Эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась. В Париже вновь объявлен комендантский час, а Великобритания вводит трехуровневую систему карантинных ограничений.
Пара доллар США/японская иена восстановилась на 0,26%, до 105,44.
Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,96%, до 0,7093. Согласно официальным данным, в сентябре работу потеряли 29 500 австралийцев (при прогнозе 40 000), а уровень безработицы вырос до 6,9% (при прогнозе 7,0%).
Пара доллар США/канадский доллар выросла на 0,58%, до 1,3218.
(Эта статья излагает мнение Trading Central. Она не представляет собой персонализированного инвестиционного совета и не является частью призыва к покупке или продаже. Компания Trading Central запретила автору покупать и каким-то другим образом вступать в прямое или косвенное бенефициарное владение любыми инструментами, о которых пишет Trading Central и связанные с ней организации. Об условиях предоставления и использования информации можно прочитать здесь bit.ly/1MehCU9)
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Рынки , Экономика , ЕС , Минэнерго
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