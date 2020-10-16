Доллар восстановился

16 октября — Dow Jones. Фондовые индексы США в четверг снизились третью сессию подряд. Dow Jones Industrial Average упал на 19 пунктов (-0,07%), до 28494, S&P 500 — на 5 пунктов (-0,15%), до 3483, а Nasdaq 100 — на 86 пунктов (-0,72%), до 11898.

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США неожиданно подскочило до 898 000 (при прогнозе 825 000). Правительство и конгресс вновь не смогли договориться относительно стимулирования экономики.

Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк оказался слабее ожиданий, составив 10,5 пункта против ожидаемых 14,0.

Европейские фондовые индексы оставались под давлением. Stoxx Europe 600 Index потерял 2,08%, немецкий DAX 30 — 2,49%, французский CAC 40 — 2,11%, а британский FTSE 100 — 1,73%.

Американские гособлигации немного подешевели, в результате чего доходность 10-летних казначейских бумаг выросла до 0,734% от 0,721% в среду.

Золото подорожало на 6,02 доллара (+0,32%), до 1907 долларов за унцию.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,15%, до 40,98 доллара за баррель. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти на неделе 3-9 октября на 3,8 млн баррелей, тогда как ожидалось их сокращение на 2,8 млн баррелей.

На валютном фронте доллар США сохранял твердость по отношению к других ведущим валютам. Индекс доллара ICE вырос на 0,40%, до 93,78.

Пара британский фунт/доллар США упала на 0,77%, до 1,2912. Прогресса в переговорах по Brexit не наблюдалось. Представители ЕС призвали Великобританию к дальнейшему смягчению позиции.

Пара евро/доллар США упала на 0,32%, до 1,1707. Эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась. В Париже вновь объявлен комендантский час, а Великобритания вводит трехуровневую систему карантинных ограничений.

Пара доллар США/японская иена восстановилась на 0,26%, до 105,44.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,96%, до 0,7093. Согласно официальным данным, в сентябре работу потеряли 29 500 австралийцев (при прогнозе 40 000), а уровень безработицы вырос до 6,9% (при прогнозе 7,0%).

Пара доллар США/канадский доллар выросла на 0,58%, до 1,3218.

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