Нефть дешевеет на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 1% на растущих опасениях увеличения предложения на рынке на фоне сокращения спроса, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.34 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,04% — до 42,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1%, до 40,55 доллара за баррель.

Настроения инвесторов в пятницу обусловлены рисками переизбытка сырья на рынке. Рост случаев COVID-19 в Европе и США существенно сокращает спрос. Трейдеры опасаются, что текущие договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи в этих условиях могут оказаться недостаточными, и ждут новостей по дальнейшим планам альянса. Заседание министерского комитета ОПЕК+ состоится 19 октября.

"Все взоры прикованы к следующему шагу ОПЕК+ по сокращению с января Возрождение коронавируса в Европе и некоторых частях США вызвало опасения более слабого спроса на топливо, что повлияло на настроения рынка", — сказал агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).