Азиатские биржи закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов пятницы на фоне роста случаев заболевания коронавирусом, который привел к обострению опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3336,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,4%, до 2265,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,9%, до 24386,79 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,83%, до 2341,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,54%, до 6176,8 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,41%, до 23410,63 пункта.

Трейдеров беспокоит возобновившийся рост случаев заболевания коронавирусом в разных частях мира. В настоящий момент особенное беспокойство вызывает ситуация в Европе, где власти некоторых стран вынуждены снова принимать меры для ограничения распространения инфекции.

В то же время, как считают аналитики, негатив помогают сдержать ожидания начала полномасштабного сезона финансовой отчетности в мире.