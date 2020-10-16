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Азиатские биржи закрылись в основном в минусе 

Прайм 1 час назад
Азиатские биржи закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов пятницы на фоне роста случаев заболевания коронавирусом, который привел к обострению опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3336,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,4%, до 2265,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,9%, до 24386,79 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,83%, до 2341,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,54%, до 6176,8 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,41%, до 23410,63 пункта.
Трейдеров беспокоит возобновившийся рост случаев заболевания коронавирусом в разных частях мира. В настоящий момент особенное беспокойство вызывает ситуация в Европе, где власти некоторых стран вынуждены снова принимать меры для ограничения распространения инфекции.
В то же время, как считают аналитики, негатив помогают сдержать ожидания начала полномасштабного сезона финансовой отчетности в мире.

"Несмотря на то, что давление на рынок оказывают опасения по поводу новой волны коронавируса в Европе, инвесторы немного отступили от активных распродаж перед началом пика сезона корпоративной финансовой отчетности", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитиков банка Mizuho Securities.

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Комментарии
Рынки , France-Presse
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