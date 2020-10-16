Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля 

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 0,71% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки 2797,25 пункта, следует из данных торговой площадки на 12:07 мск.

В последний раз на этом уровне индекс находился 20 июля текущего года.

По состоянию на 12:35 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 1% и находился на отметке 2788,62 пункта. В то же время индекс РТС опускался на 0,73% — до 1124,04 пункта.