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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля 

ТАСС 1 час назад
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 0,71% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки 2797,25 пункта, следует из данных торговой площадки на 12:07 мск.
В последний раз на этом уровне индекс находился 20 июля текущего года.
По состоянию на 12:35 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 1% и находился на отметке 2788,62 пункта. В то же время индекс РТС опускался на 0,73% — до 1124,04 пункта.
Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи также слабел по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара рос до 78,17 рубля (+0,12%), а курс евро — до 91,56 рубля (+0,14%).
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Рынки , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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