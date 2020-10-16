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Акции «Тинькофф» и «Яндекса» обвалились 

Lenta.ru 45 минут назад
Акции «Тинькофф» и «Яндекса» обвалились в пятницу, 16 октября, в ходе торгов на Московской бирже после объявления о срыве сделки по продаже «Тинькофф Банка». Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость бумаг «Тинькофф» около полудня по московскому времени обвалилась до 1796 рублей, потеряв около 5 процентов. Стоимость акций «Яндекса» упала до 4640 рублей, потеряв более 2 процентов.
Сделка "Тинькоффа" с "Яндексом" сорвалась
О намерении продать «Тинькофф Банк» «Яндексу» компании объявили 22 сентября 2020 года. Однако договориться об условиях сделки им не удалось. По данным источника Forbes, причиной провала переговоров стала позиция основателя «Тинькофф» Олега Тинькова: бизнесмен хотел активно участвовать в бизнесе после его продажи, однако «Яндекс» выступал против.
Как стало известно 14 октября, «Яндекс» не единственная компания, с которой велись переговоры по поводу банка. По неофициальным данным, Тиньков рассматривает возможность продажи актива МТС или МТС БанкуВладимира Евтушенкова. Однако тот отказался комментировать слухи.
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Комментарии 3
Рынки , Видео , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Яндекс , МТС , Московская биржа
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