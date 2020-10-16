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Девальвация рубля: россиян призвали к сдержанному оптимизму 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Девальвация рубля: россиян призвали к сдержанному оптимизму
Фото: ТАСС
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов оценил падение курса рубля к доллару на 20%. Свое отношение к этому он высказал в эфире Радио Sputnik.
«Рамблер» писал, что ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что падение курса рубля к доллару на 20% — это «круто». В интервью Bloomberg он отметил, что такое ослабление отечественной валюты будет мотивировать компании меньше полагаться на импорт и больше ориентироваться на внутренний рынок.
По словам Александра Абрамова, падение курса рубля действительно ограничит импорт.

«Я думаю, что оптимизм руководителя ведомства связан с тем, что за последний год импорт рос в России быстрее, чем экспорт, во многом нарушая платежный баланс, сокращая запасы валюты в стране», — пояснил экономист.

Однако он отметил, что куда осторожнее относится к этому процессу, чем Мантуров.

«Потому что импорт — это в основном машины, оборудование, то есть то, что нужно для инвестиций. Поэтому совсем уж сильные ограничения в этом направлении могут неблагоприятно сказаться на экономическом росте», — уверен Абрамов.

«Рамблер» писал, что ранее экономисты предупредили, что нет укрепляющих факторов для рубля, и девальвация будет продолжаться.
Видео дня. Программа льготной ипотеки продлится до сентября 2021 года
Комментарии 1
Рынки , Личный счет , Экономика , Александр Абрамов , Денис Мантуров , Минпромторг , РАНХиГС , ИА Sputnik , Bloomberg
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