Фондовые биржи Европы коррекционно растут

Основные фондовые индексы Европы в пятницу коррекционно растут после падения в пределах 2,5% на предыдущих торгах, свидетельствуют данные бирж. Восстановительному росту отчасти помогают корпоративные новости и внутренняя статистика.

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,65% — до 5870,67 пункта, французский CAC 40 — на 1,05%, до 4888,16 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,36%, до 12749,3 пункта.

В пятницу европейские индексы восстанавливаются после падения днем ранее. Пессимизм в четверг был связан с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе и введением новых ограничительных мер в ряде стран Европы.

Коррекции в пятницу отчасти способствуют корпоративные новости. Французский LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton в четверг опубликовал результаты за третий квартал, — продажи за отчетный период оказались лучше ожиданий. На этом фоне акции компании дорожают на 6,4%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, годовая дефляция в странах еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, составила 0,3% против 0,2% месяцем ранее, совпав с прогнозами. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе снизился больше ожидаемого — до 14,7 миллиарда евро с 27,9 миллиарда в июле.