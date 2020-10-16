Китай даст нефтяным ценам шанс на восстановление 

Рост поставок нефти в Китай, начавшийся по мере восстановления экономики, может продлиться и в четвертом квартале. Страна вводит новые мощности по переработке и хранению "черного золота", чтобы быстрее вернуться к росту. Если ситуация пойдет по этому сценарию, велики шансы на поддержку нефтяного рынка со стороны крупнейшего в мире импортера.

Во втором квартале, после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, импорт нефти в Китай начал уверенно расти, достигнув в июле рекордного уровня — 12,94 млн барр. /сут. Однако затем поставки начали снижаться, и в августе составили 11,23 млн барр. /сут.

В прошлом месяце снижение вновь сменилось ростом. В сентябре поставки нефти в Китай выросли на 5,5% по сравнению с августом — до 11,85 млн барр. /сут. В январе-сентябре объем поставок в среднем составил 11,04 млн барр. /сут. — на 11,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Многие западные эксперты утверждают, что рост поставок в Китай носит временный характер, и в четвертом квартале падение возобновится. Трейдеры и другие участники рынка указывают на значительное сокращение закупленных партий нефти, которые будут поставлены в Китай в третьем квартале. Однако поставки в страну могут сохраниться на уровне свыше 11 млн барр. /сут. благодаря вводу в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих предприятий и политике китайских властей, направленной на увеличение коммерческих и стратегических запасов нефти.

Сокращение поставок в Китай, который является крупнейшим импортером нефти в мире, оказывает сильное давление на нефтяные цены. Если его не произойдет, есть шанс, что это поддержит котировки до конца года.

НЕРАЗГРУЖЕННЫЕ ТАНКЕРЫ

Пока проблемой остается лишь нехватка портовой инфраструктуры. Согласно оценкам консалтинговой компании Kpler, в китайских портах в конце августа ожидали разгрузки танкеры, на которых находится рекордный объем нефти — 98,34 млн барр. В сентябре количество неразгруженных танкеров значительно сократилось.

"В прошлом месяце было разгружено больше танкеров, чем в августе, когда тайфуны и наводнения препятствовали разгрузке", — сообщил агентству S&PPlatts источник в Циндао, крупнейшем китайском порту по грузообороту нефти.

По данным Kpler, в период с 5 по 11 октября объем нефти в танкерах составил 53,06 млн барр. В портах Китая все еще находится большое количество неразгруженных танкеров.

"Мы сократили закупки в сентябре и октябре, чтобы "переварить" имеющиеся объемы", — приводит S&P Platts слова представителя китайской нефтеперерабатывающей компании.

ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ СНИЗИЛСЯ

Главное таможенное управление КНР сообщило о снижении экспорта нефтепродуктов в сентябре до 3,95 млн т, что на 320 тыс. т меньше, чем в августе. Участники рынка ожидали роста поставок за рубеж, поскольку в Китае накопились избыточные запасы нефтепродуктов. При этом экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре вырос на 33,6% по сравнению с месяцем ранее — до 3,3 млн т.

В сентябре импорт нефтепродуктов в Китай упал до минимального уровня за последние 14 месяцев — до 1,86 млн т. В результате, нетто-экспорт в прошлом месяце составил 2,09 млн т, что на 10,1% меньше чем в августе, и на 41% меньше чем в сентябре 2019 года.

Государственные компании стремятся увеличить экспорт нефтепродуктов, несмотря на низкую прибыльность поставок за рубеж. Это позволит сократить избыточные запасы и обеспечить загрузку НПЗ.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

При этом спрос на нефтепродукты в Китае уверенно растет, но не такими быстрыми темпами, как объемы производства. Несмотря на снижение экономической активности в мире во время пандемии коронавируса, в стране вводятся в эксплуатацию новые нефтеперерабатывающие мощности.

Действующие предприятия приобретают все больше нефти для дальнейшей переработки. Так, крупная независимая нефтеперерабатывающая компания Zhejiang Petrochemical (ZPC) покупает крупные партии, поставка которых состоится в декабре 2020 и январе 2021 года. Ее торговое подразделение RongshengPetrochemical на прошлой неделе приобрело от 5 до 7 млн барр. нефти в ОАЭ и Катаре, сообщили агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

В конце прошлого года ZPC запустила в эксплуатацию первую очередь нефтехимического комплекса, которые включает НПЗ мощностью 400 тыс. барр. /сут. (20 млн т/г) и завод по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн т/г. Закупленная нефть необходима для запуска второй очереди комплекса, который запланирован на конец года.

Независимые китайские компании увеличивают закупки сырья, поскольку наращивают объемы производства. В сентябре они импортировали 4,46 млн барр. /сут. по сравнению с 4,22 млн барр. /сут. месяцем ранее.

Китайские государственные компании также создают новые и увеличивают существующие производственные мощности. В июле начал работу принадлежащий Sinopec НПЗ Zhongke, способный перерабатывать до 200 тыс. барр. /сут. В ближайшее время ожидается завершение проекта по увеличению на 60 тыс. барр. /сут. мощности нефтехимического комплекса компании Sinochem в Цюаньчжоу. Сейчас на комплексе перерабатывается 240 тыс. барр. /сут.

ЗАПАСЫ И КВОТЫ

Параллельно Китай накапливает запасы нефти — коммерческие и стратегические — для чего строятся новые хранилища. Только в августе мощности нефтехранилищ увеличились на 40 млн барр. В четвертом квартале этого года планируется построить новые хранилища, объем которых достигнет 100 млн барр.

Правительство Китая требует от независимых нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий увеличить резервные запасы сырья, чтобы они обеспечивали потребности производства в течение 35 дней вместо 15 дней в настоящее время. Это поддержит спрос на импортную нефть. По разным оценкам, в январе — сентябре этого года количество нефти в китайских хранилищах выросло на 200 млн барр. Китайские власти не предоставляют официальной информации о количестве нефти в стратегических и коммерческих хранилищах.

Кроме того, китайское правительство увеличило квоты независимых компаний на закупку сырья за рубежом и позволило воспользоваться ими в полном объеме, когда цены на нефть находились на низком уровне. Ранее закупки нефти за рубежом в соответствии с выделенными квотами должны были осуществляться равномерно в течение года. Благодаря гибкой политике правительства независимые компании воспользовались благоприятной конъюнктурой и закупили большие объемы подешевевшей нефти, но это привело к скоплению большого числа танкеров у побережья Китая из-за ограниченных возможностей портовой инфраструктуры.

Фискальная политика китайских властей направлена на поддержку компаний — и государственных, и частных — с целью добиться скорейшего восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Такая политика способствует росту спроса на энергоносители — в первую очередь на нефть. Потребности Китая в нефти обеспечиваются более, чем на 70% за счет поставок из-за рубежа.