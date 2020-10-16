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Эксперт оценил перспективы мирового нефтегазового рынка 

RT на русском 1 час назад
Оценено будущее мирового нефтегазового рынка
Фото: РИА Новости
Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов оценил перспективы мирового нефтегазового рынка.
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что наибольшую заинтересованность в такой продукции проявят преимущественно страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Африка и Южная Америка.

«При этом в Европе и государствах Северной Америки тенденция активного замещения нефти и газа альтернативными видами топлива, скорее всего, сохранится, в связи с чем привычные источники энергии потеряют актуальность в данных регионах», — считает Шевцов.

Как отметил эксперт, главная перспектива энергетики XXI века — отказ от применения сжигаемого ископаемого топлива.
В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.
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Рынки , Экономика , Олег Шевцов , Станислав Митрахович , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , ФБА "Экономика сегодня"
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