США уготовили рублю ноябрьскую засаду

Так, в 2016 году Хиллари получила в общей сложности 65 853 514 голосов, а Трамп — 62 984 828 голосов, тем не менее в Белый дом вошел «сексист и расист». Но тогда демократка оказалась не готова к такому повороту событий и, оказавшись в шоковом состоянии, сдалась.

Самое паршивое заключается в том, что американцы вряд ли узнают победителя президентской гонки 2020 года в ночь выборов — 3 ноября. Ответственные чиновники в некоторых ключевых штатах предупредили, что может потребоваться несколько дней, чтобы подсчитать голоса избирателей, которые предпочтут проголосовать по почте.

Задержка в оглашении результатов приведет к тому, что Трамп и Байден заранее объявят себя президентами США. Как резюмирует популярный американский блогер Майкл Снайдер , «дебаты (президентские) дали нам потрясающую ясность по одному очень важному вопросу. Если не произойдет прорыва исторического масштаба, крайне маловероятно, что какая-либо из сторон согласится уступить в ночь выборов или в любое другое время вскоре после нее».

Суд, конечно, назовет президента, если выборы окажутся оспариваемыми, но американцы сегодня уже не те, что четыре года назад. Они взвинчены до предела. Общее число граждан США, подавших заявки на пособие по безработице в 2020 году, превышает число проголосовавших за Трампа в 2016 году. Плюс к этому, после известного удушения негра Флойда полицейским, афроамериканцы, поддерживающие Байдена, еще больше обозлятся на «белых расистов».

Кристина Хупер, главный инвестиционный стратег Invesco, считает, что в любом случае, проигравший будет оспаривать итоги голосования, так как и Трамп, и Байден уже наняли «армию юристов». По ее мнению, период неопределенности может затянуться, поэтому ближе к 3 ноябрю инвесторы начнут уходить в кэш, продавая бумаги.

Уже имеются сигналы начала большой паники. Так, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs быстренько ликвидировал 400 рабочих мест из-за потенциальных рисков. Самый большой в мире медиаконгломерат индустрии развлечений в мире Disney сообщил, что уволит десятки тысяч рабочих.

Вслед подтянулась нефтегазовая компания Shell , заявившая о сокращении 9000 сотрудников — это больше, чем 10% всего персонала. Похоже, что ее топ-менеджеры ждут просадки цен на углеводороды. Они подсчитали, что увольнение каждого десятого сэкономит гиганту, как минимум, $2 млрд Ничего хорошего от рынка нефти не ждет нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, которая тоже сообщила о планах сократить до 9000 рабочих мест, или более 10% своей рабочей силы. И здесь слышатся похожие объяснения, мол, срочно нужна модернизация из-за новых энергетических вызовов.

Таких примеров в США — тысячи, констатирует The Wall Street Journal. Безусловно, мощнейший удар по мировой экономике нанес локдаун из-за COVID-19, но теперь к этому добавляется еще одна проблема — это безумные-безумные-безумные выборы президента США.

Майкл Снайдер приводит слова типичного американского неудачника Марди Гра из туристического бизнеса: «Я получаю 247 долларов в неделю по безработице (минимальное). Кто может на это прожить? Я не был так беден с тех пор, как был подростком. Но все станет еще хуже, если президент США не определится 3 ноября».

Казалось бы, нам, россиянам, какое дело до рыдающих от «нищеты» американцев, которые считают 247 баксов в неделю сущими крохами. Даже по паритету покупательной способности — это почти 6 тысяч рублей. Невозможно представить, что условный Иван Иванович из Тмутаракани, получив месячное пособие по безработице 24 тысячи, стал бы ныть. Первое, что бы он сделал, — побежал бы в магазин за портретом президента, чтобы повесить его над своей кроватью.

Шутки — шутками, но разница в социальных пособиях в полной мере отражает и состояние экономик — американской и российской. Напомним, в нашей стране минимальное пособие по безработице составляет 1500 рублей в месяц против 988 баксов (4 раза по 247). Комментарии, как говорится, неуместны.

Но если американцы опасаются худшего, то россиян, похоже, нужно готовить к катастрофе. Проблемные выборы в США ослабят и без того упавший рубль. Если Трамп и Байден вцепятся в суде, то цены на нефть начнутся катастрофически снижаться, что самым негативным образом повлияет на нашу валюту.

Отметим, что Китай уже готовится к обрушению мировых рынков, даже если глава Белого Дома будет объявлен 3 ноября. Как считает The Financial Times: «Пекин опасается, что триумф Трампа еще больше испортит американо-китайские отношения, но победа Байдена может создать более жесткие долгосрочные проблемы». В любом случае, у нефти просматриваются плохие перспективы, так как торговая война между первыми двумя экономиками приведет к падению спроса на углеводороды.

Агентство Bloomberg в этой связи приводит слова экспертов Московского исследовательского дома Macro Advisory, которые назвали рубль — «валютой страха». Мол, Вашингтон будет относиться к Москве между «плохо» (Трамп) или «очень плохо» (Байден).

Следовательно, после 3 ноября девальвация «деревянного» автоматически ускорится, что может стать причиной более высокой инфляции, чем та, которую мы видим сейчас. Следовательно, накроется медным тазом нынешняя относительно мягкая кредитная политика Центробанка

Между тем форумчане уже обсуждают, когда за один бакс будут давать сто «деревянных». Как и авторитетные аналитики, «диванные» эксперты не сомневаются, что санкции со стороны США будут только нарастать, что приведет к пробою психологического уровня.

«Если рассматривать краткосрочную перспективу (до 1,5-2 лет), то курс доллара может достичь 100₽ при реализации каких-то серьезных негативных событий — например, в случае, если против России введут санкции на поставки углеводородов (возникнет очень большой дефицит бюджета)», — рассуждает финансовый блогер Александр Логинов.