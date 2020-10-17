Проблемные выборы в США ударят по рублю

России предрекли серьёзные проблемы с рублем из-за президентских выборов в США.
Кристина Хупер, главный инвестиционный стратег Invesco, считает, что проигравший кандидат будет оспаривать итоги голосования в суде. Трамп и Байден уже наняли «армию юристов».
Период неопределенности может затянуться, что приведет к панике на рынках. Инвесторы начнут продавать бумаги и сосредоточатся на наличности. Об этом сообщает
«Свободная пресса».
Коронавирус нанес мощный удар по мировой экономике, но «безумные-безумные-безумные выборы президента США» способны окончательно добить её. Американские компании сейчас опасаются худшего, сокращают рабочих и готовятся к инфляции.
Проблемные выборы в США ослабят и российский рубль. По мнению аналитиков, борьба Трампа и Байдена в суде за президентский пост приведут к катастрофическому снижению цен на нефть, что отразится на нацвалюте.
Агентство Bloomberg приводит слова экспертов Московского исследовательского дома Macro Advisory, которые назвали рубль «валютой страха». Они пришли к выводу, что после 3 ноября девальвация рубля ускорится, что может стать причиной более высокой инфляции.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что эксперт Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов
оценил падение курса рубля к доллару на 20%.