Германия пообещала достроить «Северный поток – 2»

«Я исхожу из того, что «Северный поток – 2» будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]», – цитирует ТАСС Мааса.
«Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн», – отметил министр.
«В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», – подчеркнул Маас, подчеркнув, что «слишком много людей в мире зависят от того, что мировое сообщество в диалоге с Россией позаботилось о прекращении этих конфликтов».