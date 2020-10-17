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Германия пообещала достроить «Северный поток – 2»

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
1 час назад
Проект «Северный поток – 2» будет достроен, однако неизвестно когда именно, заявил МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после произошедшего с блогером Алексеем Навальным.
Германия пообещала достроить «Северный поток – 2»
Фото: ReutersReuters
«Я исхожу из того, что «Северный поток – 2» будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]», – цитирует ТАСС Мааса.
При этом касаясь критики проекта со стороны США, Маас отметил, что решения о энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе.
Маас заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после произошедшего с Навальным.
«Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн», – отметил министр.
По его словам, отношения Берлина с Москвой останутся сложными. Однако он напомнил, что Германия и Россия сидят за одним столом в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины.
«В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», – подчеркнул Маас, подчеркнув, что «слишком много людей в мире зависят от того, что мировое сообщество в диалоге с Россией позаботилось о прекращении этих конфликтов».
Также он указал на то, что, помимо инцидента с Навальным, есть и другие проблемы, которые осложняют сотрудничество между Германией и Россией, «например убийство гражданина Грузии в Тиргартене и хакерская атака на Бундестаг».
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского газа, об этом говорит поддержка в реализации проекта «Северный поток – 2».
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.
Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта.
Рынки,Алексей Навальный,Александр Новак,Совбез ООН,МИД,Бундестаг,ЕС,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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