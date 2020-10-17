Экономист назвал плюсы девальвации рубля

По словам Хестанова, падение курса рубля действительно выгодно некоторым компаниям, передаёт REGNUM.

Речь идёт о предприятиях, которые не используют в своей работе импортные комплектующие. Низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и мировом рынках. В 1998 году уже возникала подобная ситуация.

«Когда рубль ослаб, то это было мощным импульсом, который помог возродить многие сектора российской промышленности. Пищевая промышленность получила поддержку», — сказал Хестанов.

Однако он отметил, что для граждан падение курса рубля приводит к сокращению реальных доходов.

На этой неделе министр промышленности и торговли РФ Мантуров заявил в интервью, что «падение курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года — это „круто“ для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на импорт».