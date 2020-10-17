Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.01
$
78.25
91.56
91.65
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.83
+0.05 Золото
1899.60
+0.00 РТС
1132.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.10
1.1719
+0.0001
02.10
1.1717
13.10
05.10
21.09

Экономист назвал плюсы и минусы девальвации рубля 

Майк Габриелян 1 час назад
Экономист назвал плюсы девальвации рубля
Фото: РИА Новости
Экономист Сергей Хестанов прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о «крутизне» падения рубля.
По словам Хестанова, падение курса рубля действительно выгодно некоторым компаниям, передаёт REGNUM.
Речь идёт о предприятиях, которые не используют в своей работе импортные комплектующие. Низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и мировом рынках. В 1998 году уже возникала подобная ситуация.

«Когда рубль ослаб, то это было мощным импульсом, который помог возродить многие сектора российской промышленности. Пищевая промышленность получила поддержку», — сказал Хестанов.

Однако он отметил, что для граждан падение курса рубля приводит к сокращению реальных доходов.
Девальвация рубля: россиян призвали к сдержанному оптимизму
На этой неделе министр промышленности и торговли РФ Мантуров заявил в интервью, что «падение курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года — это „круто“ для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на импорт».
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиян предупредили о девальвации.
Видео дня. Эксперт прокомментировал срыв сделки Тинькофф и Яндекса
Комментарии 6
Рынки , Компании , Сергей Хестанов , Денис Мантуров , Минпромторг , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
«Грохнется»: системе накоплений предрекли крах
«Грохнется»: системе накоплений предрекли крах
«Если бы не лаяли, как собаки, на РФ, жили бы…
«Если бы не лаяли, как собаки, на РФ, жили бы…
Хуже девальвации: что ждет Россию до конца года
Хуже девальвации: что ждет Россию до конца года
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
00:20
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
Компании
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
США уготовили рублю ноябрьскую засаду
04:24
США уготовили рублю ноябрьскую засаду
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение