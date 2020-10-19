Нефть дешевеет на данных о ВВП Китая 

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на пессимизме вокруг состояния экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,28% — до 42,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 41,01 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,46%, до 40,69 доллара за баррель.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а также вторым по величине потребителем, поэтому в понедельник нефтяные трейдеры с пессимизмом встретили публикацию данных о ВВП КНР. Рост ВВП Китая третьем квартале 2020 года составил 4,9%. Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5,2%.

Среди других факторов, влияющих на нефтяные цены в понедельник, агентство Рейтер выделяет также снижение китайскими нефтеперерабатывающими заводами темпов переработки сырья в сентябре, а также снижение страной импорта промышленных металлов.

Экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), которого цитирует агентство, назвал эти данные "разочаровывающими".

"Вероятно, до конца дня, мы будем наблюдать снижение (котировок — ред.)", — добавил аналитик.

Ключевым событием для нефтяного рынка в понедельник является заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что альянс обсудит ситуацию на рынке нефти и замедление темпов восстановления мирового спроса на "черное золото" на фоне начала второй волны пандемии коронавируса.