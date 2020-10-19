Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.00
$
78.19
91.40
91.49
Прогноз
19.10 – 26.10
$
75.80
89.52
Индексы и котировки Brent
43.20
+0.05 Золото
1903.11
+0.00 РТС
1132.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.10
1.1706
–0.0078
05.10
1.1784
15.10
07.10
23.09

Нефть дешевеет на данных о ВВП Китая 

Прайм 12 минут назад
Нефть дешевеет на данных о ВВП Китая
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на пессимизме вокруг состояния экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,28% — до 42,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 41,01 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,46%, до 40,69 доллара за баррель.
Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а также вторым по величине потребителем, поэтому в понедельник нефтяные трейдеры с пессимизмом встретили публикацию данных о ВВП КНР. Рост ВВП Китая третьем квартале 2020 года составил 4,9%. Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5,2%.
Среди других факторов, влияющих на нефтяные цены в понедельник, агентство Рейтер выделяет также снижение китайскими нефтеперерабатывающими заводами темпов переработки сырья в сентябре, а также снижение страной импорта промышленных металлов.
Экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), которого цитирует агентство, назвал эти данные "разочаровывающими".

"Вероятно, до конца дня, мы будем наблюдать снижение (котировок — ред.)", — добавил аналитик.

Ключевым событием для нефтяного рынка в понедельник является заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что альянс обсудит ситуацию на рынке нефти и замедление темпов восстановления мирового спроса на "черное золото" на фоне начала второй волны пандемии коронавируса.
Видео дня. В Госдуме предложили обнулить ставку НДС на продукты для доставки
Прайм: последние новости
Глава МИД ФРГ: "Северный поток 2" будет достроен Глава МИД ФРГ: "Северный поток 2" будет достроен Китай даст нефтяным ценам шанс на восстановление Китай даст нефтяным ценам шанс на восстановление Рубль вечером слегка прибавляет к доллару и евро в рамках коррекции после 2 дней падения Рубль вечером слегка прибавляет к доллару и евро в рамках коррекции после 2 дней падения
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
В России рухнули цены на вторичное жилье
В России рухнули цены на вторичное жилье
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
00:20
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
Компании
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
00:14
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
Недвижимость
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть