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Цены на нефть ждут сигнала от ОПЕК 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Цены на нефть ждут сигнала от ОПЕК
Фото: РИА Новости
На утренних торгах 19 октября 2020 года цены на нефть сорта Brent держатся на уровне $42,8-$43 за баррель. Преодолеть отметку в $43,5 ей пока не удается.
В текущую ситуацию с ценами небольшой негатив привнесли статистические данные по ВВП Китая за 3 квартал 2020 года: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил всего 4,9% вместо ожидаемых 5,2%.
Помимо этого, все большее количество стран в Европе вводят ограничения из-за коронавируса (в их числе — Бельгия, Греция, Ирландия), что отрицательно влияет на рынок, поскольку вызывает опасения в отношении темпов восстановления спроса на нефть и нефтепродукты.

«Сегодня пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК (в пятницу состоялся технический комитет ОПЕК), от которого участники рынка ждут сигналов по изменениям условий сделки по ограничению добычи после 1 января 2021 года. Это, в свою очередь, поддерживает котировки нефти», — высказали свое мнение эксперты отдела финансового мониторинга ФБА «Экономика сегодня».

По мнению специалистов, в ближайшие дни наиболее вероятным остается сценарий колебания цен на нефть в узком диапазоне $42-$43 за баррель.
Как стало известно ранее, несколько компаний, разрабатывающих нефтяные месторождения, с 2021 годаначнутполучать налоговый вычет в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
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Комментарии
Рынки , Владимир Путин , ОПЕК , ФБА "Экономика сегодня"
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