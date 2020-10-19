Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
78.10
91.38
91.45
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
43.17
+0.02 Золото
1910.32
+0.05 РТС
1132.80
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
19.10
1.1727
–0.0057
05.10
1.1784
15.10
07.10
23.09

Цены на золото ждет передышка 

ФБА «Экономика сегодня» 33 минуты назад
Цены на золото ждет передышка
Фото: ТАСС
На рынке золота ничего примечательно не происходит. Есть все основания предполагать, что установившееся затишье продлится некоторое время.
На торгах 16 октября 2020 года золото держалось на отметке в $1900, а утром 19 октября цены на торгах достигли отметки в $1910 за тройскую унцию.

«Рост заболеваемости COVID-19 и новые ограничения поддерживают котировки золота (как защитного актива), но отсутствие ясности по новому пакету мер стимулирования экономики США, который, скорее всего, не будет принят до президентских выборов, сдерживает потенциальный рост цен на золото», — считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Наиболее вероятным остается диапазон колебаний цены в пределах $1860-$1920 в ближайшие недели. Но нельзя исключить вероятности того, что цены на золото поднимутся чуть выше отметки $1900-$1960, если будет достигнут прогресс по пакету стимулирующих мер.
Аналитики одного из крупнейших банков Германии Commerzbank рассказали о будущем драгметалла. В ближайшее время золото ожидает рост в цене, уверяют они.
Видео дня. В Рунете развивается новый вид мошенничества
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Цены на нефть ждут сигнала от ОПЕК Цены на нефть ждут сигнала от ОПЕК Цены на нефть «пляшут» под воздействием противоречивых факторов Цены на нефть «пляшут» под воздействием противоречивых факторов Курс рубля занял рабочий диапазон Курс рубля занял рабочий диапазон
Комментарии
Рынки , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа и Америка дали «Газпрому» в долг навечно
Европа и Америка дали «Газпрому» в долг навечно
Лишать пенсий иностранцев начнут быстрее
Лишать пенсий иностранцев начнут быстрее
В Москве отказываются от квартир на первых этажах
В Москве отказываются от квартир на первых этажах
Ирак отказался от сделки с Турцией ради «Газпрома»
Ирак отказался от сделки с Турцией ради «Газпрома»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
00:20
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
Компании
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
00:14
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
Недвижимость
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение