Цены на золото ждет передышка 

На рынке золота ничего примечательно не происходит. Есть все основания предполагать, что установившееся затишье продлится некоторое время.

На торгах 16 октября 2020 года золото держалось на отметке в $1900, а утром 19 октября цены на торгах достигли отметки в $1910 за тройскую унцию.

«Рост заболеваемости COVID-19 и новые ограничения поддерживают котировки золота (как защитного актива), но отсутствие ясности по новому пакету мер стимулирования экономики США, который, скорее всего, не будет принят до президентских выборов, сдерживает потенциальный рост цен на золото», — считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Наиболее вероятным остается диапазон колебаний цены в пределах $1860-$1920 в ближайшие недели. Но нельзя исключить вероятности того, что цены на золото поднимутся чуть выше отметки $1900-$1960, если будет достигнут прогресс по пакету стимулирующих мер.