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Азиатские биржи закрылись в плюсе в надежде на поддержку экономики США 

Прайм 2 часа назад
Азиатские биржи закрылись в плюсе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в понедельник в надежде на принятие пакета поддержки экономики США, при этом рынки КНР закрылись в минусе на данных по ВВП страны, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,7% — до 3312,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — также на 0,7%, до 2249,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,64% — до 24542,26 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,22% — до 2346,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%, до 6229,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 23671,13 пункта.
Инвесторы по-прежнему надеются на принятие очередного пакета мер поддержки экономики США. Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что переговоры по новому пакету идут, и он готов подписать его. Однако объем пакета до сих пор не согласован. Республиканская администрация Трампа ранее выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, но спикер палаты представителей Нэнси Пелоси настаивает на 2,2 триллионах.

"Надежды на новый пакет мер поддержки экономики США по-прежнему поддерживают настроения", — сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Кроме того, участники торгов оценивали неоднозначную статистику из Китая. С одной стороны, ВВП Китая в третьем квартале вырос меньше ожидаемого: на 4,9% в годовом выражении и на 2,7% — в квартальном. Аналитики ждали роста показателей на 5,2% и 3,2% соответственно. В то же время объем промпроизводства в стране в сентябре вырос на 6,9% в годовом выражении, хотя ожидался рост лишь на 5,8%. Кроме того, объем розничных продаж в КНР в том же месяце вырос на 3,3% в годовом выражении при прогнозе роста всего на 1,8%.
Определенное влияние на настроения трейдеров оказала и статистика из Японии, которая также оказалась неоднозначной. Экспорт страны снизился в годовом исчислении на 4,9%, хотя ожидалось сокращение на 2,4%. При этом импорт упал на 17,2%, при этом ожидалось падение на 21,4%.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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