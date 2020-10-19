Фондовые биржи Европы растут вслед за Азией

Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за биржами Азии и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06% — до 5923,39 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,27%, до 12943,45 пункта.
При этом торги на французской бирже приостановлены в связи с техническим сбоем у фондового оператора Euronext. Перед приостановкой торгов французский CAC 40 рос на 0,82% — до 4976,15 пункта.
В понедельник европейские инвесторы разделяют оптимизм своих азиатских коллег. Основные фондовые индексы АТР, кроме Китая, закрылись в плюсе в пределах 1,1% в надежде на принятие очередного пакета экономических стимулов в США.
Поддержку европейским индексам также оказывают корпоративные новости. Так, акции нидерландской Philips росли в цене на 2,8%, а швейцарской Julius Baer — на 5,2% после публикации квартальных финансовых отчетов.
Кроме того, французский производитель молочной продукции Danone сообщил о снижении продаж в третьем квартале, при этом компания восстановила свои прогнозы на 2020 год, а также заявила, что начинает анализ своих активов. Акции компании растут в цене на 1,4%.