Фондовые биржи Европы растут вслед за Азией

Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за биржами Азии и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06% — до 5923,39 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,27%, до 12943,45 пункта.

При этом торги на французской бирже приостановлены в связи с техническим сбоем у фондового оператора Euronext. Перед приостановкой торгов французский CAC 40 рос на 0,82% — до 4976,15 пункта.

В понедельник европейские инвесторы разделяют оптимизм своих азиатских коллег. Основные фондовые индексы АТР, кроме Китая, закрылись в плюсе в пределах 1,1% в надежде на принятие очередного пакета экономических стимулов в США.

Поддержку европейским индексам также оказывают корпоративные новости. Так, акции нидерландской Philips росли в цене на 2,8%, а швейцарской Julius Baer — на 5,2% после публикации квартальных финансовых отчетов.