Экономист оценил ситуацию на валютном рынке 

«Основная проблема заключается в невозможности сохранения прежнего уровня расходов бюджета, особенно в части заработных плат и пенсий. Когда-то, в период больших нефтегазовых потоков, доходы россиян увеличились в три раза без повышения производительности труда. Если Правительство и ЦБ справятся с искушением продолжать устранение этой диспропорции путем обвала курса рубля, то нас ждет курс 75-80 рублей за доллар вне зависимости от других экономических показателей», — считает Гольдфайн.