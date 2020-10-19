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Экономист оценил ситуацию на валютном рынке 

Парламентская газета 1 час назад
Экономист оценил ситуацию на валютном рынке
Фото: PIXABAY.COM
Курс рубля сохранит позиции в ближайшее время. Об этом Nation News рассказал экономист Евгений Гольдфайн, комментируя новость об ослаблении российской валюты по отношению к доллару и евро.
По мнению экономиста, наша страна обладает большими ресурсами по сравнению с другими государствами, поэтому причин для ослабления курса рубля нет.

«У нас пока больше ресурсов, чем во многих странах в обеспечении продовольственной, энергетической и политической безопасности, поэтому, несмотря на недостатки системы управления и импортозамещения, я не ожидаю дальнейшего падения курса рубля», — отметил эксперт.

На курс рубля, по словам экономиста, влияют десятки и даже сотни параметров, но определяющими являются два крупных фактора. Первый — это политика правительства страны и Центрального банка России. Причем она может не только стабилизировать, но и опустить курс рубля.

«Основная проблема заключается в невозможности сохранения прежнего уровня расходов бюджета, особенно в части заработных плат и пенсий. Когда-то, в период больших нефтегазовых потоков, доходы россиян увеличились в три раза без повышения производительности труда. Если Правительство и ЦБ справятся с искушением продолжать устранение этой диспропорции путем обвала курса рубля, то нас ждет курс 75-80 рублей за доллар вне зависимости от других экономических показателей», — считает Гольдфайн.

Второй значимый фактор — экономическая ситуация в Соединенных Штатах Америки и европейских странах. По мнению собеседника NN, экономика США и стран Евросоюза сильно пострадала от пандемии коронавируса и режима самоизоляции, а это в ближайшее время может привести к ослаблению доллара и евро.

«В этом случае Банк России сможет получить стабилизацию и даже улучшение курса рубля», — заключил специалист.

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Комментарии
Рынки , Экономика , ЕС , Центральный банк России
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