Экономист оценил ситуацию на валютном рынке 

Курс рубля сохранит позиции в ближайшее время. Об этом Nation News рассказал экономист Евгений Гольдфайн, комментируя новость об ослаблении российской валюты по отношению к доллару и евро.
По мнению экономиста, наша страна обладает большими ресурсами по сравнению с другими государствами, поэтому причин для ослабления курса рубля нет.
«У нас пока больше ресурсов, чем во многих странах в обеспечении продовольственной, энергетической и политической безопасности, поэтому, несмотря на недостатки системы управления и импортозамещения, я не ожидаю дальнейшего падения курса рубля», — отметил эксперт.
На курс рубля, по словам экономиста, влияют десятки и даже сотни параметров, но определяющими являются два крупных фактора. Первый — это политика правительства страны и Центрального банка России
. Причем она может не только стабилизировать, но и опустить курс рубля.
«Основная проблема заключается в невозможности сохранения прежнего уровня расходов бюджета, особенно в части заработных плат и пенсий. Когда-то, в период больших нефтегазовых потоков, доходы россиян увеличились в три раза без повышения производительности труда. Если Правительство и ЦБ справятся с искушением продолжать устранение этой диспропорции путем обвала курса рубля, то нас ждет курс 75-80 рублей за доллар вне зависимости от других экономических показателей», — считает Гольдфайн.
Второй значимый фактор — экономическая ситуация в Соединенных Штатах Америки и европейских странах. По мнению собеседника NN, экономика США и стран Евросоюза
сильно пострадала от пандемии коронавируса и режима самоизоляции, а это в ближайшее время может привести к ослаблению доллара и евро.
«В этом случае Банк России сможет получить стабилизацию и даже улучшение курса рубля», — заключил специалист.
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