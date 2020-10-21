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Нефть сражается за новый ценовой уровень 

ФБА «Экономика сегодня» и ещё 2 2 часа назад
Нефть сражается за новый ценовой уровень
Фото: ТАСС
На рынке черного золота продолжается борьба участников за уровень $43 за баррель — нефть предпринимает уже не первую попытку перешагнуть эту отметку, но и падать ниже $42 за баррель ценам не дают.
После колебаний практически весь день в узком диапазоне $42,2-$42,6 за баррель вечером 20 октября 2020 года нефть резко поднялась до отметки в $43,2. Утром 21 октября наблюдается незначительное снижение до $42,8 за баррель.
В условиях отсутствия каких-либо значимых новостей вчера и продолжающихся опасений по поводу спроса из-за роста заболеваемости коронавирусом и введения все новых ограничений в разных странах, похоже, участники рынка воспринимают ситуацию как «чем хуже, тем лучше». Иными словами, чем больше волнений из-за спроса на фоне пандемии, тем больше шансов, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения на добычу после 31 декабря 2020 года.

«Итоги состоявшегося ранее заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал, что текущий уровень цен соответствует ситуации на физическом рынке нефти. Это дает основания предполагать, что цены на нефть, видимо, в ближайшие дни останутся стабильными в диапазоне $42-$43,5 за баррель», — считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Стоимость нефти и золота минувшей ночью снизилась к закрытию сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ключевые индексы, напротив, продемонстрировали умеренный рост.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , ФБА "Экономика сегодня"
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