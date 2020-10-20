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Названы лучшие инвестиции 2020 года 

Lenta.ru 27 минут назад
Названы лучшие инвестиции 2020 года
Фото: Reuters
Опрошенные CNBC экономисты, аналитики и сотрудники управляющих компаний назвали лучшие направления для инвестиций. Они перечислили отрасли и отдельные активы, в которые вложили бы миллион долларов в нынешних условиях.
Директор по инвестициям компании TwinFocus, специализирующейся на доверительном управлении в интересах состоятельных клиентов, Джон Пантекидис отметил, что вложил бы миллион долларов в покупку доли в специализированном фонде недвижимости — REIT. Привлеченные средства такие фонды инвестируют либо в объекты недвижимости, либо в обеспеченные выданными ипотечными кредитами облигации банков.

«REIT, в который мы вкладываемся, владеет одним из ведущих торговых центров Великобритании. Если он будет продан поп определенной цене, наша доходность составит около 20 процентов, что очень привлекательно, учитывая уровень риска, который мы на себя берем», — отметил Пантекидис.

По его словам, многие объекты недвижимости по всей Европе сейчас подешевели на 20-30 процентов, что делает их приоритетным вложением для инвесторов с целью последующей перепродажи после восстановления цен.
Основатель и глава управляющей компании Cresset Эрик Беккер предлагает вкладываться в коммерческую недвижимость, которая в настоящее время пользуется повышенным спросом. В частности, в ней нуждаются IT-компании, которым требуется дополнительное место для хранения серверов. Из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений многие процессы были перенесены в онлайн. В качестве примера Беккер приводит сервис видеозвонков Zoom, набравший популярность в последние месяцы и нуждающийся в новых мощностях для обработки данных.
На недвижимость предлагает обратить внимание и основатель управляющей компании Raffles. Предпочтительным он называет азиатский рынок. При этом он отмечает важность диверсификации вложений, предлагая в качестве альтернативного направления государственные и корпоративные облигации азиатских компаний, в частности, китайских.
Основатель инвесткомпании Kyma Capital Акшай Шах предлагает вложить гипотетический миллион долларов в акции компании-производителя электровелосипедов. Последние, по его словам, пользуются популярностью на фоне пандемии и способны приносить хорошую прибыль производителю и его собственникам.
В качестве экзотических объектов инвестирования опрошенные эксперты назвали недвижимость в низконалоговых странах и юрисдикциях, коллекцию окаменелостей динозавров, предметы китайского современного искусства, а также брендированные предметы, связанные с крупнейшими разорившимися компаниями последних лет (такими, как американский инвестиционный банк Lehman Brothers).
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Комментарии 2
Рынки , Компании , Личный счет , Экономика
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