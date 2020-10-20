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Фондовые рынки АТР в основном снижаются вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Фондовые рынки АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% — до 3308,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,4%, до 2258,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,09%, до 24608,71 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,36% — до 2338,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67% — до 6187,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,52%, до 23548,75 пункта.
Инвесторы из Азии разделяют пессимизм на американских биржах. Так, индексы США в понедельник закрылись снижением в пределах 1,6%. Фактором, оказавшим давление на индексы, стала неопределенность вокруг принятия мер по поддержке экономики страны. Переговоры о продлении мер по стимулированию экономики ведутся с начала августа, однако разногласия о сумме поддержки все еще не позволяют принять окончательное решение.
Рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, полагает, что по мере того как "исчезает надежда" на принятие решения по поддержке экономики США до президентских выборов, а на рынке не появляется положительных факторов, в мировой экономике будет наблюдаться снижение. Аналитик также отмечает, что инвесторы продолжат "осторожно двигаться" до проведения финальных дебатов в рамках президентских выборов.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из Китая. Народный банк Китая (Центробанк) во вторник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.
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Рынки , Центральный банк России , France-Presse
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