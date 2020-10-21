Азиатские биржи закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в среду на усилившихся надеждах на выделение нового пакета помощи крупнейшей мировой экономике — США, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1% — до 3325,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 1,1%, до 2254,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,175% — до 24754,42 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,53% — до 2370,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 6191,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,31%, до 23639,46 пункта.

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров властей США по поводу выделения нового пакета помощи американской экономике. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин приблизились во вторник к достижению соглашения по новому пакету мер стимулирования американской экономики, продолжат переговоры в среду. Республиканская администрация Трампа ранее выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение 2,2 триллиона.

"Дополнительные экономические меры означают рост рынков акций и доходности. Без поддержки ситуация будет обратной. Президент США Дональд Трамп делает нападки на Байдена перед выборами, что может повлиять на переговоры о поддержке экономики", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).