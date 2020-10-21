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Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти снижается в среду утром на опасениях за спрос после данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,58% — до 42,91 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до 41,5 доллара за баррель.
Пессимизм на рынке вызван данными API. Институт в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 0,58 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 1,9 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения запасов на 1,02 миллиона баррелей.

"Увеличение запасов в США вместе с недавним всплеском случаев COVID-19 во всем мире побудили инвесторов скорректировать свои позиции", — сказал агентству Рейтер главный аналитик Sunward Trading Чиёки Чень (Chiyoki Chen).

Новая волна коронавируса в мире влечет за собой новые карантинные меры, которые оказывают существенное давление на нефтяной спрос. Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 40,4 миллиона случаев заражения COVID-19 и 1,1 миллиона летальных исходов.
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Рынки , Reuters
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