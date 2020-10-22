Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть перешли к коррекционному росту в четверг днем после того, как в предыдущий день торгов они упали более чем на 3%, стоимость марки WTI, в частности, вновь пересекла отметку в 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62%, до 41,99 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,67%, до 40,3 доллара за баррель.

В четверг днем трейдеры покупают нефть, существенно подешевевшую днем ранее. Так, по итогам среды нефть марки Brent потеряла 3,3% в котировках, WTI — на 3,45% на данных минэнерго США о неожиданном росте запасов бензина в стране за прошедшую неделю — на 1,9 миллиона баррелей.

Это движение может быть лишь временной коррекцией, так как трейдеры ожидают роста предложения на рынке, в том числе в свете резкого восстановления добычи в Ливии, при том что спрос остается под давлением из-за продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19.