США могут изменить мировые цены на золото 

Стоимость золота может направиться в сторону исторических максимумов до выборов президента США, только если пакет мер поддержки американской экономики будет принят ранее выборов, что у опрошенных РИА Новости аналитиков вызывает сильное сомнение.

Впрочем, кто бы из кандидатов не выиграл на президентских выборах 3 ноября — нынешний президент США и кандидат от республиканской парии Дональд Трамп или кандидат от демократической парии Джо Байден , пообещавшие 1,8 триллиона долларов и 2,2 триллиона долларов, дальнейшее вливание денег в экономику запустит инфляционные процессы и, как следствие, станет триггером для роста стоимости этого драгметалла, указывают эксперты.

К 16.01 мск среды стоимость золота на рынке росла на 0,92% — до 1923,6 доллара за тройскую унцию. Исторический максимум традиционный "защитный актив" установил 7 августа, поднявшись до 2073,41 доллара за тройскую унцию. С того времени до конца сентября золото заметно подешевело больше чем на 10%. Однако в последнее время тенденция к росту возобновилась на ожиданиях решения по промежуточному пакету мер стимулирования американской экономики.

ИНТРИГА ВОКРУГ ПАКЕТА СТИМУЛОВ

"На текущий момент основной триггер для золота — будет ли до выборов принят пакет поддержки экономики, так как его принятие должно поддержать цены еще до выборов. В целом по динамике золото может начать идти вверх на анонсировании новых пакетов поддержки после выборов и данных об ускоряющейся инфляции в Штатах. В отсутствии принятия пакета стимулов до выборов, то, грубо, (стоимость золота будет колебаться — ред.) в диапазоне 1850-1950 долларов за тройскую унцию", — говорит аналитик BCS Global Markets Артём Багдасарян.

Оксана Лукичева. Неопределенность вокруг выборов в США добавляет основания для инвесторов держать золото как часть своего портфеля для диверсификации рисков, также указывает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер"

По ее подсчетам, до выборов золото, скорее всего, может слегка подрастать, но уровень 1930-1960 долларов будет ограничением. При этом, если программа стимулирования будет утверждена до выборов, то металл может вырасти сильнее, если нет, то пойдёт вниз к 1900 долларам и возможно ниже, считает она.

"При принятии пакета стимулов до момента американских выборов, что представляется маловероятным, золото, как и ряд других активов, испытает приток инвестиций. Повысятся и инфляционные ожидания в США. Целью движения котировок в этом случае станут уровни 2000 долларов и 2075 долларов за тройскую унцию", — отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

ИНФЛЯЦИЯ

"Ключевым фундаментальным фактором для золота сейчас является ожидаемое принятие нового масштабного пакета мер бюджетного стимулирования экономики США. Напомним, что президент Дональд Трамп недавно одобрил пересмотренное предложение по стимулированию экономики на сумму 1,8 триллиона долларов (ранее его объем был равен 1,6 триллиона долларов), хотя это по-прежнему меньше, чем объем предложенных демократами мер на 2,2 триллиона долларов", — отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.

Следовательно, победа Джо Байдена в президентской гонке, который в настоящий момент опережает Дональда Трампа в опросах, сулит принятием более масштабного пакета фискальной помощи, что в большей степени подогреет инфляционные ожидания в США и такое развитие событий является более позитивным для золота, которое является традиционным хеджирующим инструментом от инфляции, поясняет он.

Аналитик BCS Global Markets Артём Багдасарян также указывает, что один из первоочередных факторов двигающих золото — это инфляция.

"Независимо от того какой кандидат в итоге станет президентом, американская экономика будет поддержана очередным пакетом фискальных стимулов (в зависимости от кандидата, пакеты будут различаться, но в любом случае деньги, скорее всего, будут выделены). Это, в свою очередь, может подстегнуть инфляцию, а за ней и цены на золото", — говорит эксперт.

Шейбе также отмечает, что при этом основным позитивным для золота фактором, безусловно, является намерение Федрезерва США удерживать ставки вблизи нуля на протяжении как минимум двух следующих лет. В итоге может сложиться ситуация, сопоставимая с той, которая наблюдалась в 2008–2015 годах, когда ставки также оставались низкими, а золото начало дорожать и в 2011 году достигло ценового максимума, напоминает он.

Потенциальное улучшение коронавирусной ситуации в Европе в четвертом квартале может поддержать единую европейскую валюту против доллара, что также позитивно для цен на золото, добавляет эксперт.

В текущем, четвертом квартале, если негативные тенденции в глобальной экономике возобладают, и при этом общий спад не будет сопровождаться ростом инфляции, то золото наряду с другими товарными активами продолжит терять в цене, предупреждает Миронюк из "Фридом Финанс".

"Во время неопределенности ипотечного кризиса в США оно теряло около 30% стоимости на относительно коротком промежутке времени. Потенциальное закрытие маржинальных позиций в золоте может привести к более сильным скачкам цены", — обращает внимание эксперт.

В целом сильных изменений без новостей из США не ожидается, отмечает Лукичева из "Открытие Брокер". Золото может пойти на обновление рекордов только в случае резкого роста политических рисков и ослабления курса доллара США, резюмирует она.