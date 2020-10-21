Рубль начал ползучее укрепление к доллару 

Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление, и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар, и 80 рублям за евро — вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет?

Доллар слабеет и в глобальном плане, и по отношению к рублю. Так, индекс доллара BBDXY опустился до минимальных значений с 18 сентября. Рубль растет и к доллару, и к евро, причем уже четвертый день подряд. Он направляется к 76,5 за доллар, и к 91 — за евро. Неужели наметился тренд на разворот российской валюты от ослабления к укреплению? Ведь рубль уже не раз после обвала на фоне санкционной войны с США удивлял запад периодами самого быстрого роста среди других валют.

Можно выделить несколько периодов, когда рубль долгое время укреплялся после обвала, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич . Во-первых, это был период роста с 2003 до середины 2008 года. «На наш взгляд, сейчас вполне может повториться столь же длительный тренд роста. Важным отличием было, что тогда рубль начал расти с большим опозданием после разворота нефти к росту. Позже, в 2016-м году, рубль разворачивался к росту уже одновременно с нефтью. В 2020-м пострадали не только цены на нефть, но и уровень добычи за счет квот ОПЕК+, что не позволило рублю сразу же копировать динамику нефти. Тем не менее, восстановление мировой экономики идет, пусть и неустойчиво, позволяя рублю отскочить от своих минимумов», — рассуждает Купцикевич.

Еще одна особенность времени, добавляет эксперт, что за последнее время слишком выросли цены на акции высокотехнологических гигантов. За этим стояла идея «удаленной работы» и ускоренной цифровизации экономики. Сырьевые компании оказались не в фаворе у инвесторов, вернувшись в область минимумов марта. Близко к этим уровням был и рубль. «Но сейчас по мере того, как меры поддержки просачиваются в экономику, а также выписываются новые чеки на поддержку экономики, все больше вероятность усиления спроса на металлы и энергию, равно как и на продукцию сельского хозяйства. Все это формирует крепкую базу для роста рубля. Американский доллар же, напротив, вернулся в 2000-е, когда ФРС давал понять, что будет держать ставки низкими долго. По всей видимости, дольше, чем нужно, что будет подтачивать курс доллара», — считает Александр Купцикевич.

Доллар ослабляется к широкому спектру валют примерно с марта. В глобальном плане американскую валюту «топит» политика администрации США . На повестке дня — новые меры поддержки. Дональд Трамп , наконец, сдался и заявил, что хотел бы увеличить размер нового пакета стимулирующих мер, несмотря на протесты собственной партии. Его оппонент давно выступает за это. Инвесторы уверены, что скоро новый пакет помощи будет согласован.

«ФРС регулярно вливает в экономику США гигантские суммы денег. Это напечатанные новые доллары, не подкрепленные реально произведенным товаром. То есть это путь к инфляции доллара на территории США, что означает ослабление доллара к другим мировым валютам. Именно это мы сейчас и наблюдаем», — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Это заставляет инвесторов покупать рискованные активы, к которым относится и российский рубль. Они вкладываются в рубль через покупку российского госдолга — ОФЗ, и помогают ему крепнуть. «Интерес к риску значит, что инвесторы готовы приобретать бумаги с высокой доходностью, но при этом все понимают, что такие инвестиции рискованны. Когда интерес к риску снижается, это означает, что нерезиденты выходят из рублевых активов, и рубль слабеет», — поясняет Тузов.

Что же ждет российскую валюту в такой ситуации? Можно ли ждать, что после очередного периода ослабления рубля для него наступил переломный момент? Мнения на этот счет разделились.

«Разворота рубля к укреплению не произойдет. В ситуации глобального экономического кризиса валюты развивающихся стран дешевеют по отношению к доллару и евро. Рубль может отыграть один-два рубля на короткий период, но глобально его движение к ослаблению не изменится», — считает Тузов. Причин, по его словам, для этого множество — падение экспортных доходов, дефицит бюджета, низкий спрос на энергоносители и низкие цены на нефть и т.д. Есть и геополитические факторы — президентские выборы в США, санкции и т.д. «Рубль не вернется к 70 за доллар и 80 за евро, он будет терять свои позиции и дальше. До конца года мы вполне можем увидеть доллар по 80-90 рублей, а евро — по 100 рублей. Что будет в следующем году, прогнозировать очень сложно, так как ситуация и в мировой экономике, и в российской меняется каждый день», — считает Тузов.

Он напоминает, что в долгосрочном плане доллар всегда остается в выигрыше. Так, в 2000 году доллар стоил 28 рублей, сейчас — 78 рублей. Евро 20 лет назад стоил 23 рубля, сейчас — 92 рубля.

Ждать от рубля возврата к нулевым, конечно, не стоит. Однако российская валюта не раз показывала, что может отыгрывать как минимум часть потерь. Эксперты ITI Capital ставят именно на такой сценарий. Они считают, что к концу следующего, 2021 года, курс доллара к рублю может снизиться до 70. По их мнению, рубль начнет расти через несколько месяцев после вступления в должность новой администрации США, которое произойдет в январе. Этому будет способствовать снижение геополитической премии за риск владения российскими активами, объясняют эксперты. Основными факторами для рубля в следующем году будут темп и траектория восстановления мировой экономики, а также динамика спроса на энергоносители после окончания коронавирусного кризиса.

Базовый сценарий ITI Capital предусматривает приход к власти в США Демократической партии , довольно быстрое установление результатов выборов, а также рост цен на нефть и аппетита к риску. В начале этой недели разрыв между кандидатами в президенты США сократился и составлял всего 4-6%.

«Возврат рубля к 70 за доллар и к 80 за евро к концу 2021 года — вполне рабочий сценарий. В первый год после обвала рубль часто отыгрывал около половины первоначального обвала. В нашем случае это позволяет говорить о потенциале снижения к 70-71»,

— считает Александр Купцикевич. Он не исключает, что если вслед за осенним ростом числа заболевших коронавирусом не последует второй волны обвала рынков, то вполне может оказаться, что рубль уже отталкивается от своего дна. «Новая волна снижения рынков — это еще не свершившийся факт, ведь центробанки накачали рынки деньгами, а правительства вводят намного менее жесткие ограничения, чем весной», — поясняет он.

Что касается 2020 года, то в ноябре-декабре рубль вполне может укрепится до 73-75 за доллар и до 88-90 за евро, считает Купцикевич. В этот прогноз входит дальнейшее ползучее укрепление рубля и восстановление ситуации на рынке нефти.