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Азиатские биржи закрылись в основном в минусе на негативе из США

Прайм
2 часа назад
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов четверга на фоне негатива на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные бирж.
Азиатские биржи закрылись в минусе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,38% — до 3312,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2243,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,13% — до 24786,13 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,67% — до 2355,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,29%, до 6173,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 23474,27 пункта.
Биржи США в среду закрылись понижением. Настроение инвесторам испортил президент США Дональд Трамп, который в среду обвинил демократов в нежелании идти на компромисс в переговорах по новому пакету помощи экономике. При этом лишь днем ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин говорили, что приблизились к достижению соглашения.
"Даже если сторонам удастся прийти к соглашению, учитывая сжатые сроки перед выборами, маловероятно, что оно сможет без проблем получить одобрение сената", — сказал агентству Рейтер главный инвестиционный стратег по Азии Union Bancaire Privee (UBP) Энтони Чан (Anthony Chan).
Эксперт также напомнил о разнице в объемах пакетов, предлагаемых сторонами: Трамп "выступает за выделение 1,88 триллиона долларов, это около 9% ВВП, а 2,2 триллиона долларов, которые предлагает Пелоси, — это около 10% ВВП".
Дополнительное давление на японский рынок оказал рост курса иены к доллару, который является негативным фактором для экспортеров страны. По итогам среды курс иены вырос на 0,9%, до 104,56 иены за доллар. В четверг японская валюта стабилизируется возле уровней закрытия среды – в районе 104,5 иены за доллар.
Рынки,Энтони Чан,Стивен Мнучин,Дональд Трамп,Reuters,
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